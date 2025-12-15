Zidane à la Coupe du monde : L'énorme annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques semaines, Luca Zidane a décidé de rejoindre la sélection algérienne et disputera même la CAN avec les Fennecs. Mais l'objectif initial du fils de l'ancien numéro 10 des Bleus est bien de participer à la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord dans quelques mois.

Le 14 octobre dernier, Luca Zidane connaissait sa première sélection avec l'Algérie suite à un changement de nationalité sportive. Par conséquent, la gardien de Grenade en D2 espagnole a été retenue pour disputer la prochaine CAN au Maroc et pourrait même être propulsé titulaire en raison du forfait d'Alexis Guendouz. Mais pour le journaliste Nazim Bessol, c'est bien la Coupe du monde que vise Luca Zidane.

Luca Zidane vise la Coupe du monde « C'est compliqué de savoir qui sera numéro 1, Petkovic avait dit qu'il ne prendrait pas un gardien de Troisième Division et Mandréa est là. De toute façon, on n'a jamais préparé l'après-M'Bolhi. Il a rendu d'énormes services depuis 2010, mais le gars a tué une génération de gardiens. Et quand la question du remplacement s'est posée, c'est devenu un problème, notamment avec les changements de staff. (Djamel) Belmadi (sélectionneur de 2018 à 2024) a aussi utilisé Guendouz, Mandréa, etc. Mais aujourd'hui on ne sait pas. L'arrivée de Zidane a rebattu les cartes, mais en extrapolant, ce n'est pas le seul endroit où on se pose des questions », estime-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.