Zidane - «Il les a tués» : La grosse accusation !

A quelques jours de la CAN et avant de disputer la Coupe du monde l'été prochain, l'Algérie est confrontée à de sérieux doutes concernant le poste de gardien de but. Luca Zidane est en dans le débat avec Oussama Benbot, Anthony Mandréa ou encore Alexis Guendouz. Mais pour beaucoup, Raïs M'Bolhi a tué sa propre succession.

Historiquement, l'Algérie est plus connue pour ses grands attaquants ou milieux offensifs que pour ses gardiens de but. Il faut dire que Raïs M'Bolhi a longtemps mobilisé le poste sans laisser sa place ce qui a «tué» la concurrence et ses successeurs comme l'explique le journaliste Nazim Bessol, qui évoque notamment le rôle de Luca Zidane.

Zidane face à une grosse concurrence en Algérie « C'est compliqué de savoir qui sera numéro 1, Petkovic avait dit qu'il ne prendrait pas un gardien de Troisième Division et Mandréa est là. De toute façon, on n'a jamais préparé l'après-M'Bolhi. Il a rendu d'énormes services depuis 2010, mais le gars a tué une génération de gardiens », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.