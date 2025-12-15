Une star de Deschamps au PSG : L’improbable solution trouvée en Ligue 1 !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble être à l’affût de la moindre occasion, notamment en ce qui concerne les joueurs de l’équipe de France. Et un très joli coup pourrait bien se concrétiser dans les prochains mois, puisque la presse italienne parle d’un intérêt pour Mike Maignan, dont le contrat qui le lie à l’AC Milan se termine en juin.

Le changement de gardien a beaucoup fait parler du côté de Paris. Nombreux pensent que le départ de Gianluigi Donnarumma a affaibli le PSG de Luis Enrique, surtout parce que Lucas Chevalier n’a pas totalement convaincu pour le moment. Et le temps pourrait déjà être écoulé...

Maignan bientôt sur le marché ? L’ancien du LOSC pourrait en effet voir un sacré client débarquer l’été prochain, avec Mike Maignan. Le gardien de Didier Deschamps en équipe de France est en fin de contrat à l’AC Milan et à en croire les dernières indiscrétions des médias italiens, une prolongation serait très mal embarquée. Si la situation en change pas, l’international tricolore pourra négocier librement avec d’autres clubs dès le 1er janvier 2026.