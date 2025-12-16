OM - Clash avec Benatia : Rothen en remet une couche !

Axel Cornic

Depuis son arrivée, Medhi Benatia s’est plié en quatre pour renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille, avec des nombreux transferts. Certains ont marché, d’autres non, mais le directeur sportif phocéen s’est surtout attiré pas mal de critiques, avec un petit clash qui a éclaté avec l’ancien footballeur Jérôme Rothen.

Après une première saison encourageante, Roberto De Zerbi semblait capable de faire franchir un palier à l’OM. Ce n’est toutefois pas suffisant et l’Italien se retrouve sous le feu des critiques, tout comme ses dirigeants.

« De Zerbi joue trop à Football Manager » Ce lundi sur RMC, Jérôme Rothen s’est une nouvelle fois payé le coach de l’OM. « De Zerbi c’est le chef d’orchestre et il doit le montrer, à l’image du match de dimanche où il est totalement dépassé. Il joue trop à Football Manager. Pour moi c’est un pro de Football Manager » a expliqué l’animateur vedette de l’émission Rothen s’enflamme.