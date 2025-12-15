De Zerbi : Le malaise annoncé avec une star de l’OM

Selon Stephen Brun, il faudrait être attentif à la situation de Benjamin Pavard à l’OM. Titulaire, l'international français a été sorti à la 58e minute par Roberto De Zerbi dimanche contre l’AS Monaco (1-0). Ce que le consultant de RMC considère comme une sanction, alors que le défenseur de 29 ans est apparu assez agacé par cette décision.
Resté sur le banc mardi dernier contre l’Union Saint-Gilloise (2-3) en Ligue des champions, Benjamin Pavard a retrouvé une place de titulaire dimanche, lors de la réception de l’AS Monaco (1-0). Une rencontre que l’international français (55 sélections) n’a pas disputée dans son intégralité.
Malaise entre De Zerbi et Pavard ?
Dès la 58e minute de jeu, Roberto De Zerbi a décidé de sortir Benjamin Pavard, remplacé par Leonardo Balerdi. Le week-end précédent face au LOSC (1-0), il avait déjà été remplacé à 25 minutes de la fin du temps règlementaire. Contre l’AS Monaco, le défenseur de 29 ans est apparu assez agacé au moment de quitter la pelouse, demandant des explications au staff de l’OM.
« Je pense qu’il n’est pas content d’avoir été puni »
Et selon Stephen Brun, la situation de Benjamin Pavard est à surveiller. « Il y a un dossier auquel il va falloir être attentif, c’est Benjamin Pavard. Quand Pavard sort à la 58e pour mettre Balerdi, on a vu comment il a réagi sur le banc de touche, je pense qu’il n’est pas content d’avoir été puni. Parce que c’est une sanction quand tu sors un défenseur central à la 58e s’il n’y a pas de pépin physique », a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show sur RMC.