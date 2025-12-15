De Zerbi : Le malaise annoncé avec une star de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Selon Stephen Brun, il faudrait être attentif à la situation de Benjamin Pavard à l’OM. Titulaire, l'international français a été sorti à la 58e minute par Roberto De Zerbi dimanche contre l’AS Monaco (1-0). Ce que le consultant de RMC considère comme une sanction, alors que le défenseur de 29 ans est apparu assez agacé par cette décision.

Resté sur le banc mardi dernier contre l’Union Saint-Gilloise (2-3) en Ligue des champions, Benjamin Pavard a retrouvé une place de titulaire dimanche, lors de la réception de l’AS Monaco (1-0). Une rencontre que l’international français (55 sélections) n’a pas disputée dans son intégralité.

Malaise entre De Zerbi et Pavard ? Dès la 58e minute de jeu, Roberto De Zerbi a décidé de sortir Benjamin Pavard, remplacé par Leonardo Balerdi. Le week-end précédent face au LOSC (1-0), il avait déjà été remplacé à 25 minutes de la fin du temps règlementaire. Contre l’AS Monaco, le défenseur de 29 ans est apparu assez agacé au moment de quitter la pelouse, demandant des explications au staff de l’OM.