OM - De Zerbi : La signature historique !

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Brighton, Roberto De Zerbi a dirigé son 50e match en Ligue 1 avec l’OM dimanche soir à l'occasion de la réception de l’AS Monaco (1-0). Le technicien italien est ainsi devenu l’entraîneur le plus capé du club marseillais sous Pablo Longoria, devant Jorge Sampaoli.

L’OM passera les fêtes sur le podium. En s’imposant face à l’AS Monaco (1-0) dimanche soir, en clôture de la 16e journée de Ligue 1, les Olympiens ont repris leur troisième place, à égalité avec le LOSC et comptent toujours cinq longueurs de retard sur le RC Lens, premier.

50e match en Ligue 1 pour De Zerbi Un match important face à un concurrent direct, qui marquait également une étape importante pour Roberto De Zerbi. En effet, le technicien italien a dirigé dimanche son 50e match sur le banc de l’OM en Ligue 1, lui qui est arrivé à l’été 2024 en provenance de Brighton et s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec Marseille.