OM - De Zerbi : La signature historique !

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Brighton, Roberto De Zerbi a dirigé son 50e match en Ligue 1 avec l’OM dimanche soir à l'occasion de la réception de l’AS Monaco (1-0). Le technicien italien est ainsi devenu l’entraîneur le plus capé du club marseillais sous Pablo Longoria, devant Jorge Sampaoli.
L’OM passera les fêtes sur le podium. En s’imposant face à l’AS Monaco (1-0) dimanche soir, en clôture de la 16e journée de Ligue 1, les Olympiens ont repris leur troisième place, à égalité avec le LOSC et comptent toujours cinq longueurs de retard sur le RC Lens, premier.
50e match en Ligue 1 pour De Zerbi
Un match important face à un concurrent direct, qui marquait également une étape importante pour Roberto De Zerbi. En effet, le technicien italien a dirigé dimanche son 50e match sur le banc de l’OM en Ligue 1, lui qui est arrivé à l’été 2024 en provenance de Brighton et s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec Marseille.
De Zerbi dépasse Sampaoli
Ce qui n’avait jamais été vu depuis que Pablo Longoria est président de l’OM. En effet, comme indiqué par Stats Foot, Roberto De Zerbi est devenu l’entraîneur le plus capé sous le dirigeant espagnol, dépassant Jorge Sampaoli (49), resté à Marseille de mars 2021 à juillet 2022.