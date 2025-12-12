Bagarre avec Kylian Mbappé : Le PSG prend la parole !

Ce mardi 9 décembre, Kylian Mbappé a subi une nouvelle défaite juridique face au PSG. En effet, la Cour d’Appel de Paris a rejeté le recours du Français, qui avait fait appel de la levée des saisies de 55M€ sur les comptes du club parisien. Après ce nouveau verdict, Maître Renaud Semerdjian, représentant du club de la capitale, s’est exprimé.
Le PSG et Kylian Mbappé bataillent depuis un long moment désormais au tribunal. Alors que l’attaquant français réclame toujours 55M€ d’impayés à son ancien club, la justice a délivré plusieurs sentences depuis le début de cette affaire. Dans un premier lieu, plusieurs saisies ont été effectuées sur trois comptes du PSG.
Victoire judiciaire pour le PSG
Cependant, en mai dernier, cette saisie avait été annulée par le tribunal judiciaire de Paris. Mécontent de cette décision, Kylian Mbappé et ses représentants avaient fait appel. Comme le révèle RMC Sport, ce mardi 9 décembre, la Cour d’Appel de Paris a rejeté ce recours du footballeur français, et lui a infligé une amende de 3000€ pour abus de procédure. Représentant du PSG, Maître Renaud Semerdjian s’est exprimé.
« Le Paris Saint-Germain continuera de défendre ses droits avec vigueur »
« Pour la deuxième fois, les juridictions ont confirmé l'absence de fondement des demandes de Monsieur Mbappé relatives aux saisies qu'il avait fait pratiquer sur les comptes du Club en avril dernier. Fondamentalement, l'ensemble de ce différend est simplement une question de bonne foi, de maintien des valeurs et de respect des engagements pris. Le Paris Saint-Germain continuera de défendre ses droits avec vigueur », a-t-il ainsi expliqué.