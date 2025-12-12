Bagarre avec Kylian Mbappé : Le PSG prend la parole !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi 9 décembre, Kylian Mbappé a subi une nouvelle défaite juridique face au PSG. En effet, la Cour d’Appel de Paris a rejeté le recours du Français, qui avait fait appel de la levée des saisies de 55M€ sur les comptes du club parisien. Après ce nouveau verdict, Maître Renaud Semerdjian, représentant du club de la capitale, s’est exprimé.

Le PSG et Kylian Mbappé bataillent depuis un long moment désormais au tribunal. Alors que l’attaquant français réclame toujours 55M€ d’impayés à son ancien club, la justice a délivré plusieurs sentences depuis le début de cette affaire. Dans un premier lieu, plusieurs saisies ont été effectuées sur trois comptes du PSG.

Victoire judiciaire pour le PSG Cependant, en mai dernier, cette saisie avait été annulée par le tribunal judiciaire de Paris. Mécontent de cette décision, Kylian Mbappé et ses représentants avaient fait appel. Comme le révèle RMC Sport, ce mardi 9 décembre, la Cour d’Appel de Paris a rejeté ce recours du footballeur français, et lui a infligé une amende de 3000€ pour abus de procédure. Représentant du PSG, Maître Renaud Semerdjian s’est exprimé.