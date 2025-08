Guerre Ukraine - Russie : Le transfert qui a failli capoter au PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain est sur le point de finaliser l’une de ses principales priorités du mercato estival : le défenseur central Ilya Zabarnyi. Le joueur de Bournemouth, ciblé depuis plusieurs semaines par Luis Campos, se rapproche sérieusement du club de la capitale. Ce qui n'était pas encore gagné il y a quelques semaines.

Alors que le PSG cherche à consolider son secteur défensif avec un profil jeune, fiable et expérimenté à haut niveau, Ilya Zabarnyi coche toutes les cases. Âgé de 22 ans, l’international ukrainien s’est imposé en Premier League et attire l’attention de plusieurs grands clubs européens.

Luis Campos en avait fait l'une de ses priorités dès la fin de saison dernière. Mais comme l'indique le journaliste Sacha Tavolieri, Zabanryi aurait réclamé le départ de Matvey Safonov , de nationalité russe. « Luis Campos s’était déplacé durant les play-offs en mai dernier parce qu’il en avait sa priorité juste derrière Zabarnyi. À cause de tensions géopolitiques, il ne voulait pas jouer avec Safonov, mais ça s’est réglé » a-t-il déclaré à La Minute OM.

Un accord est imminent

Aujourd’hui, le dossier est en passe d’être bouclé. Selon les informations de Fabrice Hawkins, un accord est imminent entre le PSG et Bournemouth. « Il y a maintenant moins de 5M€ entre Paris et Bournemouth. A moins d'un cataclysme, Zabarnyi va signer au Paris Saint-Germain. On n'a jamais été aussi proche d'un accord. Il faudra regarder ce qui va se passer en tout début de semaine prochaine » a confié le journaliste de RMC.