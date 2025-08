PSG : Transfert à 70M€, c’est validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Souvent annoncé dans l'orbite du PSG, Maghnès Akliouche fait rêver de nombreux observateurs. Natif de Tremblay-en-France en région parisienne, le milieu offensif de 23 ans coche toutes les cases selon l'ancien joueur Kévin Diaz. Espoir tricolore, le joueur de l'AS Monaco pourrait représenter une solution pour Luis Enrique sur l'aile.

Maghnès Akliouche, jeune milieu offensif de 23 ans évoluant à l’AS Monaco, s’impose de plus en plus comme une option séduisante pour le PSG. Né à Tremblay-en-France, en région parisienne, il possède ce lien naturel avec le club de la capitale, qui pourrait faciliter son intégration au sein de l’effectif parisien. Plusieurs observateurs et anciens joueurs voient en lui un talent prometteur capable d’apporter de la fraîcheur et de la polyvalence à l’équipe entraînée par Luis Enrique.

Akliouche au-dessus de Rodrygo C’est le cas de Kévin Diaz, qui a pris position dans ce dossier Akliouche. « Si tu peux faire Rodrygo ou Akliouche... Akliouche passerait même presque mieux dans la politique du Paris Saint-Germain : un joueur qui peut jouer ailier et peut jouer milieu de terrain. A choisir entre l'un et l'autre, je serais presque à te dire qu'il faut prendre Akliouche qui peut être plus malléable alors que Rodrygo a plus de statut » a confié l’ancien joueur sur RMC.