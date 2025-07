Transfert à 70M€ : Un accord révélé avec le PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Révélation de la saison passée avec l’AS Monaco, Maghnes Akliouche continue d’attirer les regards. Si le PSG avait noué un accord verbal avec le joueur l’an dernier, les exigences financières de l’ASM avaient mis fin aux discussions. Aujourd’hui, le milieu de terrain espère toujours rejoindre la capitale, mais Paris n’a pas (encore) réactivé le dossier.

Brillant sous les couleurs de l'AS Monaco la saison dernière, Maghnes Akliouche a confirmé tout son potentiel, au point d’attirer plusieurs clubs européens, dont le PSG. L’été dernier, un accord verbal aurait même été trouvé entre le joueur et le club parisien, selon le journaliste Abdellah Boulma. Mais à l’époque, l’AS Monaco réclamait un montant très élevé, ce qui aurait refroidi la direction parisienne.