Mercato : Le PSG dit non pour ce buteur !

Tombée sous le charme de Gonçalo Ramos, la direction de Newcastle aimerait boucler son transfert lors de ce mercato estival. Toutefois, le PSG ne compterait en aucun cas se séparer de son numéro 9 lors de cette fenêtre de recrutement. En effet, le club de la capitale voudrait compter sur Gonçalo Ramos en 2025-2026.

PSG : Newcastle veut recruter Ramos

Après deux saisons au PSG, Gonçalo Ramos pourrait aller voir ailleurs dès cet été, et ce, malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028. En effet, comme annoncé par Fabrizio Romano via Give Me Sport, Newcastle serait sur les traces du Portugais, voulant finaliser sa signature lors de ce mercato estival. Toutefois, le PSG ne l'entendrait pas de cette oreille.