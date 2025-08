OM : Une offre est confirmée pour un attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir recruté Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, l'OM doit désormais dégraisser son secteur offensif, et Neal Maupay apparaît comme la principale victime dans le secteur offensif marseillais. Comme révélé par le10sport.com, Sassuolo et Trabzonspor ont dégainé des offres. Une information confirmée en Italie.

Le mercato de l'OM est très animé encore une fois cet été. Le club phocéen a recruté CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. En attendant l'arrivée imminente de Timothy Weah. Des transferts qui vont provoquer des dégâts au sein de l'effectif.

Maupay poussé au départ par Aubameyang Notamment dans le secteur offensif. Neal Maupay se retrouve directement concerné puisqu'il sera relégué en troisième position dans la hiérarchie des avant-centres derrière Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aumbameyang. Une perspective qui ne lui laisse que très peu de perspective à l'OM. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Sassuolo et Trabzonspor ont dégainé une offre pour recruter Neal Maupay.