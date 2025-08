PSG : Ils débarquent pour boucler un gros transfert !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été du PSG pourrait connaître plusieurs rebondissements. En attaque, l’avenir de Gonçalo Ramos est au centre des discussions. Si Luis Enrique l’apprécie, le Portugais n’est clairement pas perçu comme un titulaire. Le joueur de 24 ans attise les convoitises de plusieurs clubs en Europe dont Newcastle. Les Magpies seraient même arrivés à Paris afin d’avance dans ce dossier.

De quoi sera fait le mercato du PSG ? Depuis quelques jours, le club parisien se rapproche dans les dossiers Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier. Les deux joueurs vont respectivement arriver en provenance de Bournemouth et du LOSC. Paris va ainsi boucler les arrivées d’un gardien de but et d’un défenseur central, mais pourrait également recruter un élément offensif, qui viendrait garnir un secteur de jeu déjà très bien fourni.