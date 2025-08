PSG : Surprise, Doué remplacé par une star du Real Madrid ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG reste attentif au marché. En cas de départ de Gonçalo Ramos ou de Kang-In Lee, le club parisien pourrait recruter un ailier de qualité. Celui-ci pourrait être trouvé au Real Madrid. En manque de temps de jeu dans la capitale espagnole, l'international brésilien pourrait devenir une piste de choix pour Luis Campos.

« Rodrygo au PSG ? C’est intéressant parce qu’on en avait brièvement parlé l’été dernier. C’était une piste quand Kylian Mbappé est parti. Si jamais il y a un départ de Kang-In Lee ou de Gonçalo Ramos par exemple, ce qui n’est pas fait à l’heure actuelle, il faudra sérieusement surveiller cette piste » a déclaré le journaliste sur le plateau de l’After Foot sur RMC. Une information confirmée par Walid Acherchour : « Je sais que Luis Campos aime beaucoup Rodrygo et qu'il peut y avoir une opportunité de marché en fin de mercato » Cette piste Rodrygo enchante plusieurs observateurs à commencer par Kévin Diaz.

Il dit oui à Rodrygo au PSG

Sur RMC, l’ancien joueur n’a pas tari d’éloges à l’égard de Rodrygo, plus discret au Real Madrid depuis la venue de Kylian Mbappé l’été dernier. En cas de transfert au PSG, le Brésilien de 24 ans pourrait représenter une menace pour Désiré Doué, pourtant auteur d’une saison époustouflante, notamment en Ligue des champions. « Si tu peux faire Rodrygo à un prix correct... Rodrygo c'est monstrueux. Certes, ce n'est pas Désiré Doué et je sais qu'aujourd'hui on rêve de Désiré Doué en futur Ballon d'or, mais si tu peux faire Rodrygo ou Akliouche... » a déclaré Diaz.