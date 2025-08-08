Départ du PSG : La terrible annonce de Donnarumma

Alexis Brunet

La saison prochaine, Gianluigi Donnarumma risque de ne plus être au PSG. L’Italien est plus que jamais sur le départ, surtout avec l’arrivée prochaine de Lucas Chevalier. L’ancien joueur de l’AC Milan savait que le club de la capitale allait tenter de recruter un nouveau portier à mesure que ses demandes salariales étaient repoussées et il en avait même parlé au vestiaire parisien.

Si le PSG est champion d’Europe, c’est en grande partie grâce à Gianluigi Donnarumma. Alors qu’il n’avait jamais vraiment fait l’unanimité, l’Italien a mis tout le monde d’accord la saison dernière en sauvant à plusieurs reprises son équipe de l’élimination avec des parades salvatrices. Toutefois, cela ne l’empêchera pas de quitter Paris prochainement.

Donnarumma est poussé vers la sortie Malgré un statut de meilleur gardien d’Europe actuellement, Gianluigi Donnarumma a de fortes chances de quitter le PSG. L’Italien n’a pas prolongé son contrat avec le club de la capitale, qui désire maintenant le vendre pour récolter un petit chèque et surtout pour faire de la place à Lucas Chevalier, qui est censé arriver pour le remplacer.