Départ du PSG : La terrible annonce de Donnarumma

La saison prochaine, Gianluigi Donnarumma risque de ne plus être au PSG. L’Italien est plus que jamais sur le départ, surtout avec l’arrivée prochaine de Lucas Chevalier. L’ancien joueur de l’AC Milan savait que le club de la capitale allait tenter de recruter un nouveau portier à mesure que ses demandes salariales étaient repoussées et il en avait même parlé au vestiaire parisien.
Si le PSG est champion d’Europe, c’est en grande partie grâce à Gianluigi Donnarumma. Alors qu’il n’avait jamais vraiment fait l’unanimité, l’Italien a mis tout le monde d’accord la saison dernière en sauvant à plusieurs reprises son équipe de l’élimination avec des parades salvatrices. Toutefois, cela ne l’empêchera pas de quitter Paris prochainement.
Donnarumma est poussé vers la sortie
Malgré un statut de meilleur gardien d’Europe actuellement, Gianluigi Donnarumma a de fortes chances de quitter le PSG. L’Italien n’a pas prolongé son contrat avec le club de la capitale, qui désire maintenant le vendre pour récolter un petit chèque et surtout pour faire de la place à Lucas Chevalier, qui est censé arriver pour le remplacer.
Donnarumma savait très bien
Au total, le PSG et l’agent de Gianluigi Donnarumma auront négocié pendant des mois pour une prolongation de contrat. Aucun accord n’a donc été trouvé et d’après les informations de L’Équipe, l’Italien savait très bien qu’au fur et à mesure que ses demandes salariales soient repoussées, le club de la capitale allait activer d’autres pistes pour le poste de gardien de but. Il avait même confié cette crainte à certains de ses coéquipiers. Cela va donc conduire à l’arrivée de Lucas Chevalier, qui devrait s’engager pour 40M€, plus 15M€ de bonus.