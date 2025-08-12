Transferts : «Je vais partir», une figure du PSG vend la mèche !

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma s'est retrouvé au cœur de la dernière conférence de presse du PSG. A quelques heures de la Supercoupe d'Europe, Marquinhos s'est confié sur le départ du portier italien, officialisé ce mardi soir. Le capitaine du club parisien a évoqué cette situation en soulignant que le football est fait de passages et de départs.
Les adieux ont été faits ce mardi soir. Ecarté du groupe parisien pour la Supercoupe d'Europe, Gianluigi Donnarumma a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Arrivé en 2021 au PSG, le portier italien était poussé vers la sortie, à un an de la fin de son contrat. Le recrutement de Lucas Chevalier a confirmé les intentions de Luis Enrique.
Donnarumma, c'est terminé
Face à cette situation, Marquinhos, capitaine et joueur emblématique du PSG, a pris la parole pour relativiser. « Les joueurs passent, mais le club reste. S'il part, il aura marqué l'histoire du club, mais c'est le foot, c'est comme ça » a rappelé le capitaine du PSG en conférence de presse, quelques minutes avant le communiqué de Donnarumma.
« Moi aussi, je vais partir »
Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos a aussi évoqué son cas spécifique. « Moi aussi, un jour, je vais partir » a déclaré le joueur brésilien dans des propos rapportés par RMC Sport. Une sortie qui illustre parfaitement la nature éphémère des carrières au plus haut niveau.