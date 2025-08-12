Transferts : «Je vais partir», une figure du PSG vend la mèche !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma s'est retrouvé au cœur de la dernière conférence de presse du PSG. A quelques heures de la Supercoupe d'Europe, Marquinhos s'est confié sur le départ du portier italien, officialisé ce mardi soir. Le capitaine du club parisien a évoqué cette situation en soulignant que le football est fait de passages et de départs.

Les adieux ont été faits ce mardi soir. Ecarté du groupe parisien pour la Supercoupe d'Europe, Gianluigi Donnarumma a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Arrivé en 2021 au PSG, le portier italien était poussé vers la sortie, à un an de la fin de son contrat. Le recrutement de Lucas Chevalier a confirmé les intentions de Luis Enrique.

Donnarumma, c'est terminé Face à cette situation, Marquinhos, capitaine et joueur emblématique du PSG, a pris la parole pour relativiser. « Les joueurs passent, mais le club reste. S'il part, il aura marqué l'histoire du club, mais c'est le foot, c'est comme ça » a rappelé le capitaine du PSG en conférence de presse, quelques minutes avant le communiqué de Donnarumma.