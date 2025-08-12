Transferts : Une star s’en va, l’annonce déchirante du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grand artisan de la victoire du PSG en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie par son club. Une décision qui fait suite à l'échec des négociations concernant sa prolongation. Ecarté de la Supercoupe d'Europe, le portier italien reste dans la mémoire de ses coéquipiers, à l'image de Marquinhos, qui lui a rendu hommage ce mardi.

Depuis plusieurs semaines, la situation de Gianluigi Donnarumma au PSG est au cœur des spéculations. Le gardien italien, arrivé en 2021 avec de grandes attentes, est désormais clairement poussé vers la sortie. L’arrivée de Lucas Chevalier, fraîchement recruté et rapidement installé en numéro 1, ainsi que la mise à l’écart de Donnarumma lors des dernières rencontres, soulignent un choix fort de la direction sportive du PSG. Si l’explication officielle évoque des raisons sportives et contractuelles, le départ probable du champion d’Europe en titre suscite une certaine émotion dans le vestiaire parisien, où le gardien reste une figure importante.

« Le football est ainsi » Interrogé sur cette situation, Marquinhos, capitaine et pilier du PSG, s’est montré compréhensif, soulignant les aléas du football, notamment en période de mercato : « Nous savons comment est le football, ce qui est un peu difficile, surtout pendant le mercato. C'était un grand joueur pour nous, il mérite le meilleur dans sa vie. C'est une personne formidable et un homme formidable, il respectait beaucoup ce club, mais le football est ainsi, et parfois on ne peut pas faire grand-chose » a déclaré le capitaine du PSG.