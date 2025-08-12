Transferts : Une star s’en va, l’annonce déchirante du PSG

Grand artisan de la victoire du PSG en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie par son club. Une décision qui fait suite à l'échec des négociations concernant sa prolongation. Ecarté de la Supercoupe d'Europe, le portier italien reste dans la mémoire de ses coéquipiers, à l'image de Marquinhos, qui lui a rendu hommage ce mardi.
Depuis plusieurs semaines, la situation de Gianluigi Donnarumma au PSG est au cœur des spéculations. Le gardien italien, arrivé en 2021 avec de grandes attentes, est désormais clairement poussé vers la sortie. L’arrivée de Lucas Chevalier, fraîchement recruté et rapidement installé en numéro 1, ainsi que la mise à l’écart de Donnarumma lors des dernières rencontres, soulignent un choix fort de la direction sportive du PSG. Si l’explication officielle évoque des raisons sportives et contractuelles, le départ probable du champion d’Europe en titre suscite une certaine émotion dans le vestiaire parisien, où le gardien reste une figure importante.
« Le football est ainsi »
Interrogé sur cette situation, Marquinhos, capitaine et pilier du PSG, s’est montré compréhensif, soulignant les aléas du football, notamment en période de mercato : « Nous savons comment est le football, ce qui est un peu difficile, surtout pendant le mercato. C'était un grand joueur pour nous, il mérite le meilleur dans sa vie. C'est une personne formidable et un homme formidable, il respectait beaucoup ce club, mais le football est ainsi, et parfois on ne peut pas faire grand-chose » a déclaré le capitaine du PSG.
Marquinhos a déjà vécu des départs marquants
Marquinhos a également soulignant que ce cycle est inhérent à la vie d’un club comme le PSG. « Je suis ici depuis 12 ou 13 ans et j'ai vécu de nombreux moments comme celui-ci : des amis qui arrivent et des amis qui partent. Que Gigio parte ou reste, nous sommes là pour l'accueillir de la meilleure façon possible. » a déclaré l'international brésilien au micro de Sky Sports.