Nouvelle affaire sensible pour le PSG : Une figure du foot français s’en mêle !

Cet été, le PSG a fini par faire un choix concernant son gardien. Les dirigeants ont choisi Lucas Chevalier au détriment de Gianluigi Donnarumma, qui se prépare maintenant à partir. Le portier italien a même été évincé du groupe pour affronter Tottenham, une situation qui a fait couler beaucoup d'encre. Claude Makelele a salué le choix du PSG, lui qui semble convaincu par les qualités de Lucas Chevalier.

Après avoir rejoint le PSG, Lucas Chevalier a été choisi pour démarrer la première rencontre en tant que titulaire. C'est le Français qui est devenu le nouveau gardien numéro un, obligeant Gianluigi Donnarumma à chercher une autre solution. Le portier italien a même été écarté, signe que le PSG souhaite qu'il s'en aille. En misant sur un jeune gardien français qui débarque dans une équipe d'une grande envergure internationale, le club prend peut-être un risque. Mais Claude Makelele a confiance et pense que les choses vont bien se passer.

« Lucas Chevalier va démontrer que lui aussi il a les capacités à jouer au Paris Saint-Germain » En pleine progression depuis quelques années à Lille, Lucas Chevalier est déjà le numéro 2 chez les Bleus et pourrait répondre présent pour ce nouveau défi au PSG. « Je pense que c'est un très bon gardien. Il n'y a pas de pression. Pour lui, tout est nouveau, c'est une nouvelle aventure. Avec toute cette adrénaline qu'il a en lui, il va démontrer que lui aussi il a les capacités à jouer au Paris Saint-Germain » confie Claude Makelele pour RMC avant le match face à Tottenham.