Transfert annulé, le PSG lâche une grosse annonce en privé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé sur le départ après une seconde partie de saison dernière quelconque, Lee Kang-In a fait une très belle entrée en jeu mercredi soir contre Tottenham en Supercoupe d'Europe. Suffisant pour inverser la tendance et le voir rester au PSG ? C'est en tout cas ce que lui a annoncé Luis Campos.

Mercredi soir, le PSG a repris la compétition seulement six jours après son retour à l'entraînement, ce qui n'a pas empêché les Parisiens de battre Tottenham aux tirs-au-but pour décrocher la première Supercoupe d'Europe de son histoire. Une rencontre à laquelle une seule recrue à participer à savoir Lucas Chevalier, mais qui a peut-être changé le destin de certains joueurs du PSG annoncés sur départ.

Coup de théâtre pour Lee Kang-In ? Parmi eux, Lee Kang-In pourrait bien voir son statut être reconsidéré. Et pour cause, le Sud-Coréen a réalisé une excellente entrée en jeu. Positionné dans le cœur du jeu, il a brillé, inscrivant un but décisif qui a permis au PSG de revenir dans le match. Par conséquent, selon les informations de L'EQUIPE, Lee Kang-In devrait rester à Paris. Il faut dire que Luis Campos aurait toujours rassuré l'ancien joueur de Majorque en lui assurant qu'il était bien dans les plans du PSG et que malgré les rumeurs, aucun départ n'était dans l'air.