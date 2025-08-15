La mèche est vendue, le PSG va annoncer un gros transfert ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a fait le choix de mettre Gianluigi Donnarumma de côté en accueillant Lucas Chevalier au poste de gardien titulaire. Le portier italien, pierre angulaire des succès du PSG en Ligue des champions notamment, a donc annoncé sa séparation avec le club cette semaine et se rapprocherait de jour en jour de Manchester City selon les derniers échos. En conférence de presse, Pep Guardiola a d'ailleurs lâché un indice.

Gianluigi Donnarumma prenait tout le monde de court mardi soir. Ecarté du groupe de Luis Enrique pour la Supercoupe d'Europe, le portier italien annonçait sa rupture avec le PSG un an avant l'expiration de son contrat prévue pour le 30 juin 2026. Et ce, en raison du fait que « quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe ». Ce quelqu'un étant Luis Enrique qui a justifié ce choix mardi en conférence de presse, expliquant prendre une autre direction avec un nouveau gardien : Lucas Chevalier.

Donnarumma déjà d'accord avec Manchester City ? Et maintenant ? Manchester City pourrait se transformait en nouveau domicile de Gianluigi Donnarumma. La presse étrangère à l'instar de La Stampa, annonce un accord de principe entre l'Italien et les Skyblues pour un salaire de 12M€ par an. L'indemnité de son transfert serait susceptible de s'élever à 35M€. Pep Guardiola est toujours l'entraîneur de Manchester City et a été l'auteur d'une séquence assez surprenante en conférence de presse, laissant un blanc concernant la présence d'Ederson à Wolverhampton avant de se reprendre et de faire un point qui en dit long sur le dossier Donnarumma.