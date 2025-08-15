100M€ : Surprise, Mbappé offre un transfert au PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG n’en a pas encore fini avec son mercato. Après Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le club de la capitale envisagerait le recrutement d’un nouvel attaquant. Le nom de Rodrygo est ainsi revenu souvent ces derniers temps. Et Kylian Mbappé pourrait bien offrir le Brésilien aux Rouge-et-Bleu sur un plateau d’argent.

Les prochains jours risquent d’être intéressants à suivre sur le mercato pour le PSG. Après avoir mis la main sur Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le club de la capitale devrait poursuivre son recrutement. Les dirigeants parisiens ne devraient pas retenir Kang-In Lee en cas de bonne offre, et devraient donc chercher à le remplacer en cas de départ.

Le PSG garde un oeil sur Rodrygo Et dans cette optique, un nom revient souvent ces derniers temps : Rodrygo. L’international auriverde semble avoir perdu sa place au Real Madrid la saison passée. L’attaquant de 24 ans se sentirait presque de trop et n’exclurait donc pas un départ de la capitale espagnole cet été. Le PSG pourrait d’ailleurs recevoir un coup de main inattendu d’un certain Kylian Mbappé.