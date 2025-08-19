Barcola remplacé au PSG : La terrible vérité éclate !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'exercice précédent a été coupé en deux parties pour Bradley Barcola. Titulaire indiscutable avant l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au mois de janvier 2025, l'international a assez rapidement perdu sa place. Et c'est tout, sauf une surprise aux yeux de Daniel Riolo qui a dressé un constat lourd de sens sur RMC dimanche.

Bradley Barcola soufflera sa 23ème bougie le 2 septembre prochain, synonyme de troisième saison entamée au Paris Saint-Germain depuis son transfert à plus de 50M€ conclu avec l'OL à l'été 2023. Depuis, le deuxième meilleur buteur de l'exercice précédent du PSG derrière Ousmane Dembélé, a soulevé tous les trophées nationaux ainsi que la Ligue des champions et la Supercoupe d'Europe.

«Barcola ? Il aura aussi le problème rencontré par Zaïre-Emery» Titulaire dimanche soir à Nantes (1-0) alors que Luis Enrique avait grandement remanié son effectif, Bradley Barcola n'a certainement pas convaincu Daniel Riolo. L'éditorialiste de RMC a profité de l'émission de l'After Foot afin de soulever un problème de taille au sujet de l'international français. « WZE ? C'est dur à dire, mais il a un déficit technique par rapport aux autres au milieu. Barcola ? Il aura aussi le problème rencontré par Zaïre-Emery à un moment (ndlr la limite technique par rapport aux autres au PSG) ».