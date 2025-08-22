L'OM sur un nouvel attaquant : La presse italienne annonce un accord !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord a été trouvé avec Bologne pour le transfert de Jonathan Rowe, l’OM pourrait réinvestir l’argent récupérer avec son départ pour s’attacher les services d’Edon Zhegrova, dans le viseur des dirigeants marseillais. Toutefois, l’attaquant du LOSC aurait donné son feu vert à la Juventus et ne penserait plus à signer à Marseille.

À l’approche de la dernière ligne droite du mercato, l’OM a encore plusieurs dossiers à boucler, notamment dans le sens des départs. Dans cette optique, une porte de sortie a déjà été trouvée à Jonathan Rowe (22 ans). Comme indiqué par le club mardi, l’international Espoirs anglais a été placé « sur la liste des transferts », tout comme Adrien Rabiot (30 ans), avec qui il a eu une violente altercation vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0).

Rowe va rejoindre Bologne « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi », a expliqué l’OM dans un communiqué. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Jonathan Rowe va très bientôt quitter le club pour s’engager avec Bologne. Une opération qui rapportera 17M€ à Marseille, plus 2,5M€ et avec également 10% sur une future revente du joueur.