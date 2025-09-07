Kylian Mbappé révèle son «rêve»... avec Ousmane Dembélé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé Ballon d'or après Ousmane Dembélé qui est le grand favori de cette édition 2025 ? Le capitaine de l'équipe de France a toujours aussi faim de trophées et notamment du Saint-Graal individuel suprême. Il ne s'en est pas caché au cours de son entrevue avec Téléfoot.

Et si Ousmane Dembélé venait à remporter le Ballon d'or avant Kylian Mbappé ? Ce n'est plus une question qui relève de l'utopie à ce stade au vu de la saison XXL réalisée par le numéro 10 du Paris Saint-Germain. Tant sur les performances statistiques (35 buts avec le club de la capitale) toutes compétitions confondues avec les succès parisiens sur la scène nationale et européenne (Ligue des champions et Supercoupe d'Europe).

«Bien sûr, c'est dans la tête de tous les joueurs» Si bien que Kylian Mbappé a assuré au journaliste Saber Desfarges qu'Ousmane Dembélé doit être sacré Ballon d'or 2025 le 22 septembre prochain. « Ousmane Dembélé mérite le Ballon d'or ? Oui, pour moi oui. J'espère qu'il va gagner ». Pour autant, il est toujours animé par la même volonté. « Le Ballon d'Or un rêve ? Bien sûr, c'est dans la tête de tous les joueurs. Ca dépend des opportunités à saisir ou non. Mais ça passe par les trophées collectifs, par une saison aboutie et je pense que je ne brise pas de taboux ».