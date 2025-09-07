Ousmane Dembélé : Deschamps répond cash au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La tension monte entre le PSG et la FFF après la blessure d'Ousmane Dembélé, qui s'ajoute à celle de Désiré Doué. Invité de TF1 ce dimanche matin, Didier Deschamps a répondu à la colère du club parisien, soulignant le sérieux des protocoles médicaux suivis et l'importance du ressenti des joueurs.

Les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont mis le PSG en colère, alors que le calendrier va s’intensifier avec le début de la Ligue des champions. Le cas Dembélé agace particulièrement le club de la capitale, qui avait prévenu la FFF du grand risque de blessure, alors que l’ancien attaquant du Barça était touché à la cuisse gauche. Victime cette fois-ci d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit, Ousmane Dembélé va s’absenter environ six semaines.

« Je ne suis pas là pour prendre des risques » Invité de TF1 ce dimanche matin, Didier Deschamps s’est défendu. « Ce rapport là, on l'a toujours eu avec tous les clubs. Evidemment qu'on a conscience de la situation des joueurs quand nous recevons les informations parce que certains clubs les donnent plus ou moins. On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Je comprends la colère du PSG, à leur place si j'étais en club j'aurais le même ressenti. Je ne suis pas là pour prendre des risques », a confié le sélectionneur des Bleus dans Téléfoot.