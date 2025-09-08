Transfert : Un attaquant à l’OM, c’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Barré par la nouvelle concurrence de Pierre-Emerick Aubameyang, Neal Maupay était annoncé sur le départ lors dernier mercato estival. L’attaquant âgé de 29 ans a eu des opportunités en ce sens, notamment au Genoa et à Brentford, comme indiqué par Le 10 Sport. D’autres clubs l’ont approché dernièrement, mais le joueur a tout refusé.

Il ne lui reste plus beaucoup de temps, mais l’OM espère encore trouver une porte de sortie à plusieurs de ses joueurs. C’est le cas de Ruben Blanco (30 ans), Pol Lirola (28 ans), Amine Harit (28 ans) et Neal Maupay (29 ans), qui n’ont pas été inscrits sur la liste du club pour la Ligue des champions. Ce lundi 8 septembre, le marché des transferts fermera ses portes en Belgique et il restera ensuite des opportunités en Arabie Saoudite (11), en Grèce, en Turquie, en Russie (12) et au Qatar (16).

Maupay a repoussé toutes les opportunités de départ Si Amine Harit aurait des possibilités dans les pays du Golfe, selon L’Équipe, ces destinations n’ont pas les faveurs de Neal Maupay. Arrivé l’été dernier en provenance d’Everton, ce dernier a vu un nouveau concurrent de taille débarquer à Marseille cet été en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans). Comme indiqué par Le 10 Sport, le Genoa et Brentford ont été sérieusement intéressés, mais la tendance était à ce qu’il reste à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028 et bénéfice d’un salaire confortable.