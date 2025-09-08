Transfert : Un attaquant à l’OM, c’est confirmé !

Barré par la nouvelle concurrence de Pierre-Emerick Aubameyang, Neal Maupay était annoncé sur le départ lors dernier mercato estival. L’attaquant âgé de 29 ans a eu des opportunités en ce sens, notamment au Genoa et à Brentford, comme indiqué par Le 10 Sport. D’autres clubs l’ont approché dernièrement, mais le joueur a tout refusé.
Il ne lui reste plus beaucoup de temps, mais l’OM espère encore trouver une porte de sortie à plusieurs de ses joueurs. C’est le cas de Ruben Blanco (30 ans), Pol Lirola (28 ans), Amine Harit (28 ans) et Neal Maupay (29 ans), qui n’ont pas été inscrits sur la liste du club pour la Ligue des champions. Ce lundi 8 septembre, le marché des transferts fermera ses portes en Belgique et il restera ensuite des opportunités en Arabie Saoudite (11), en Grèce, en Turquie, en Russie (12) et au Qatar (16).
Maupay a repoussé toutes les opportunités de départ
Si Amine Harit aurait des possibilités dans les pays du Golfe, selon L’Équipe, ces destinations n’ont pas les faveurs de Neal Maupay. Arrivé l’été dernier en provenance d’Everton, ce dernier a vu un nouveau concurrent de taille débarquer à Marseille cet été en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans). Comme indiqué par Le 10 Sport, le Genoa et Brentford ont été sérieusement intéressés, mais la tendance était à ce qu’il reste à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028 et bénéfice d’un salaire confortable.
Maupay veut rester à l’OM
D'après L’Équipe, Sassuolo et Getafe l’ont aussi approché, alors que le plus récemment, le PAOK Salonique a également exprimé son intérêt. Ces dernières heures, la piste menant à Anderlecht a vu le jour, mais Neal Maupay semble décidé à rester à l’OM où il aura pourtant peu l’opportunité de jouer. Absent du groupe pour les déplacements à Rennes (1-0) et sur la pelouse de l’OL (1-0), il était présent lors de la réception du Paris FC (5-2), mais était resté sur le banc, sans entrer en jeu.