PSG : Deschamps est pris pour cible, l’équipe de France contre-attaque !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a perdu deux armes offensives pendant cette trêve internationale en équipe de France avec les blessures successives de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé. De quoi faire grincer des dents au sein du club de la capitale au point de publier un communiqué adressé à la Fédération française de football concernant une révolution pour gérer plus facilement les états physiques des joueurs entre staff médicaux de clubs et de sélection. Une proposition qui ne restera pas sans réponse de la part du grand patron de la FFF : Philippe Diallo.

Vendredi dernier, l’équipe de France entamait sa phase de qualifications pour le Mondial 2026 en Amérique du nord avec un déplacement en Pologne pour y affronter l’Ukraine (2-0). Victoire des Bleus, mais pas grâce à Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Double coup dur pour le PSG qui a témoigné successivement des blessures du MVP de la dernière finale de Ligue des champions (mollet droit) et du MVP de la campagne de C1 (cuisse droite). Des absences de 3 à 4 semaines et de 6 à 8 semaines ont été annoncées par le PSG pour Doué et Dembélé. Au vu de la fatigue musculaire et physique que présentaient les deux attaquants tricolores, l’équipe de France aurait dû mieux gérer leurs cas selon le Paris Saint-Germain qui avait prévenu par courrier la Fédération française de football avant le match face à l’Ukraine comme révélé par le communiqué du club de la capitale dimanche matin.

«Un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale» « Le Paris Saint-Germain a adressé un courrier à la Fédération française de Football appelant urgemment à un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale, plus transparent et collaboratif, pour faire de la santé des joueurs et de leur accompagnement médical une priorité absolue. Le Paris Saint-Germain qui tient à réaffirmer son attachement à la mission fédérale et à l’Équipe de France dont le rayonnement constitue un objectif pleinement partagé, souhaite que ces événements regrettables ouvrent la voie à la mise en place d’un nouveau cadre formalisé de coordination médicale, garantissant des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux des clubs et de la sélection ainsi qu’au respect d’un principe de précaution renforcé dans la convocation et l’utilisation des joueurs, notamment lorsqu’ils présentent une pathologie en cours de traitement ». a pesté le PSG par le biais de son communiqué, proposant une nouvelle méthode de dialogue entre son staff médical et celui de l’équipe de France.