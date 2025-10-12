Benatia appelle un phénomène : Un très gros transfert se prépare à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré un mercato estival déjà très agité, l'OM ne semble pas du tout rassasié et souhaite visiblement poursuivre sur sa lancée. Medhi Benatia aurait ainsi directement appelé l'entourage de Gessime Yassine, révélation de la Coupe du monde U20 avec le Maroc et qui évolue actuellement à Dunkerque.

L'été de folie de l'OM porte ses fruits. Hyper actif durant le mercato, le club phocéen a attiré pas moins de 12 nouveaux joueurs, et pour le moment, aucun d'entre eux n'a véritablement déçu, et la plupart sont même déjà des cadres de Roberto De Zerbi. Forts de ce succès, les Marseillais espèrent donc surfer sur cette dynamique.

Gessime Yassine le nouveau phénomène de l'OM ? Et selon les informations d'Africa Foot, la nouvelle priorité de l'OM est déjà identifiée puisqu'il s'agit de Gessime Yassine (19 ans). L'ailier marocain, sous contrat avec Dunkerque en Ligue 2 jusqu'en 2027, aurait même déjà été contacté par Mehdi Benatia en vue d'un transfert dès cet hiver.