OM : Le clan Benatia lui annonce une décision fracassante !

Profitant de la blessure de Facundo Medina, Ulisses Garcia a été intégré à la liste de l’OM pour la Ligue des Champions. Le fait est qu’initialement, le latéral suisse n’y figure pas. Une décision forte de la part du club phocéen qui l’avait d’ailleurs annoncé début septembre à son joueur. Un verdict douloureux qu’il a fallu digérer pour Garcia.

Pour Ulisses Garcia, le mercato estival de l’OM a été terrible. En effet, le latéral gauche suisse a vu Facundo Medina et Emerson débarquer sur la Canebière. Deux renforts qui l’ont alors fait passer 3ème dans la hiérarchie. S’il a eu la possibilité de partir, Garcia a fait le choix de rester à l’OM. Mais voilà qu’il a dû faire avec une terrible décision du club phocéen qui a choisi de ne pas l’inclure initialement dans sa liste pour jouer la Ligue des Champions.

Une décision qui a du mal à passer ! Inclus dans la liste de la Ligue des Champions suite à la blessure de Facundo Medina, Ulisses Garcia n’y était donc pas au départ. Comme l’explique L’Equipe, en septembre dernier, Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia, avait annoncé cette terrible nouvelle au Suisse. Le quotidien sportif fait savoir que Garcia a eu du mal à digérer cette décision de l’OM lors des premiers jours.