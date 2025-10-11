OM - De Zerbi : L’énorme clash en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Roberto De Zerbi a récemment pris la parole dans la presse italienne au sujet d'Adrien Rabiot qui a été poussé au départ par l'OM après sa bagarre, et les propos du coach phocéen n'ont visiblement pas été du goût de Jérôme Rothen. En direct sur RMC Sport, l'ancien joueur du PSG a fracassé De Zerbi à ce sujet.

« Je n’avais jamais vu une telle bagarre entre deux joueurs. Et je viens de la rue… Mais ça nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui n'a pas voulu faire un pas en arrière », confiait récemment Roberto De Zerbi dans le Corriere della Sera au sujet de la bagarre qui avait éclaté en août dernier entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à l'OM. Le coach italien a donc été visiblement soulagé du départ de Rabiot, et Jérôme Rothen ne digère pas un tel discours...

Rothen charge De Zerbi En direct au micro de son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, il a clashé l'entraîneur de l'OM : « La classe ne s’achète pas… Il avait l’occasion d’être classe. L’année dernière, il parlait du professionnalisme et la personnalité de Rabiot, mais aussi de son caractère. Il aimait l’homme qu’il était, donc comment tu peux passer d’un mec que tu idolâtres quasiment, à dire "c’est un mal pour un bien, l’équipe est plus forte aujourd’hui" ? », s'insurge Rothen.