Danger à l’OM, Longoria et Benatia bientôt lâchés ?

Axel Cornic

Très critiqué, Pablo Longoria a décidé de s’entourer d’hommes forts afin de déléguer. Cela a été le cas de Medhi Benatia, dont l’arrivée au poste de directeur sportif semble avoir fait bouger les choses à l’Olympique de Marseille. Il n’est pas le seul, puisque Fabrizio Ravanelli est également venu aider le président, même si on le voit de moins en moins depuis le début de saison.

Ancien joueur, Fabrizio Ravanelli a décidé de faire son grand retour à Marseille. Cette fois, l’Italien l’a fait en dehors des terrains, puisque depuis 2024 il est le conseiller sportif et institutionnel de l’OM. Un rôle assez particulier, qui en faisaient l’un des bras droits du président Pablo Longoria.

Où est passé Fabrizio Ravanelli ? Mais l’attaquant semble avoir disparu. Alors qu’il était tout le temps aux côtés de Longoria ainsi que de Medhi Benatia la saison dernière, Ravanelli s’est fait de plus en plus discret récemment. Certains s’en sont d’ailleurs inquiétés et un nouveau scénario pourrait bien se dessiner pour lui, loin de l’OM.