OM : Il a «disparu», c'est le choc !

Amadou Diawara

Depuis l'été 2024, Fabrizio Ravanelli est conseiller de l'OM. Très en vue à Marseille lors de ses débuts, le dirigeant italien s'est effacé peu à peu, et aujourd'hui, il n'apparait plus publiquement. D'après Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport, Fabrizio Ravanelli a « disparu sans qu’on s’en rende compte ».

Lors de l'été 2024, l'OM a officialisé le retour de Fabrizio Ravanelli. Ancien joueur du club marseillais, l'Italien est revenu en tant que conseiller.

OM : On ne voit plus Ravanelli Après son retour à l'OM, Fabrizio Ravanelli était très en vue. En effet, le conseiller italien était présent lors de tous les événements officiels du club. Mais aujourd'hui, Fabrizio Ravanelli se fait rare. Une absence que Daniel Riolo a commenté dans l'émission l'After Foot ce lundi soir.