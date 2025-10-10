Rabiot viré par l'OM, il dénonce De Zerbi !

Axel Cornic

La dernière sortie de Roberto De Zerbi concernant le départ controversé d’Adrien Rabiot ne fait décidément pas l’unanimité. C’est notamment le cas avec Éric Di Meco, vainqueur de la Ligue des Champions avec l’Olympique de Marseille en 1993, qui n’a pas hésité à tacler le coach italien.

Dès la première journée de Ligue 1, une grosse crise a éclaté à Marseille. Les conséquences ont été énormes, puisque l’OM s’est séparé de l’un de ses meilleurs éléments en la personne d’Adrien Rabiot, qui est parti après seulement une saison pour filer à l’AC Milan.

« Ça nous a fait du bien » Mais la page semble avoir définitivement été tournée. C’est en tout cas ce qu’a récemment annoncé Roberto De Zerbi, dans un entretien accordé à Il Corriere della Sera. « Ça nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui n'a pas voulu faire un pas en arrière » a déclaré le coach de l’OM.