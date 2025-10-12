Mercato : Gros problème, l’OM s’active pour son départ !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, Amir Murillo est l’un des joueurs importants de l’OM de Roberto De Zerbi. Le défenseur apporte sa qualité de percussion sur le côté droit, mais Marseille aurait pu ne pas en profiter très longtemps. En effet, lors du dernier mercato hivernal, le club phocéen a pensé à se séparer du Panaméen pour libérer une place d’extracommunautaire.

Souvent, quand arrive le mercato, l’OM de Pablo Longoria adore multiplier les mouvements. Des joueurs arrivent et d’autres partent, mais le club phocéen est toutefois limité par certaines règles. Marseille ne peut par exemple pas recruter une infinité de joueurs extracommunautaires, car la limite est de quatre par équipe.

L’OM a pensé à un départ de Murillo Limité par cette règle, l’OM a donc pensé à se séparer d’un joueur d’après les informations de L’Équipe. En effet, le club phocéen avait réfléchi à l’idée de se séparer soit d’Amir Murillo, soit de Luis Henrique lors du mercato hivernal 2025. Finalement, il n’y a pas eu de départ, du moins à cette période de l’année.