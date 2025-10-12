Mercato : Luis Enrique a dit non, problème annoncé au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa saison historique, le PSG n'a pas beaucoup recruté puisque Luis Enrique a préféré faire confiance à ses joueurs actuels et à la confiance engrangée ces derniers mois. L'entraîneur espagnol voulait garder un effectif similaire pour réussir un nouvel exploit en Ligue des champions mais cela pourrait finir par coûter cher. En effet, les corps usés des Parisiens pourraient devenir un gros problème.

En réussissant à former un effectif très efficace la saison dernière, Luis Enrique a prouvé que la force collective d'un groupe pouvait relever tous les défis. Il est toutefois confronté à une situation difficile en ce moment avec les blessures de nombreux joueurs, même s'il parvient à trouver des solutions. Pour Walid Acherchour, la situation actuelle pourrait dégénérer.

Le PSG a gardé son effectif En allant chercher seulement Lucas Chevalier et Renato Marin dans les cages et le défenseur Illya Zabarnyi, le PSG n'a pas concentré ses efforts sur le mercato cet été. Pourtant des pistes avaient été soulevées mais Luis Enrique a demandé à ce qu'on ne creuse pas. Le groupe est donc quasiment le même que l'année dernière, une volonté de Luis Enrique qui n'a pas voulu recruter pour recruter. « Quand Luis Enrique a dit que recruter au PSG ce n’est pas faire ses courses à Auchan, il a totalement raison. C’est très compliqué. Aujourd’hui, le PSG a tellement atteint des hauteurs que pour rentrer dans cet effectif, il faut une vraie plus-value, et c’est pas évident de recruter ce type de joueur » déclare Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.