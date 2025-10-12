Surprise à l’OM, le transfert parfait a été bouclé ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'OM s’est encore montré très actif sur le marché des transferts cet été, accueillant douze nouveaux joueurs. Parmi eux, Emerson Palmieri se distingue déjà comme une belle surprise. Arrivé discrètement en provenance de West Ham, le latéral gauche de 31 ans impressionne par sa régularité et son impact sur le terrain. Le club phocéen a-t-il réalisé un coup parfait ?

Cet été, ils sont douze à avoir posé leurs valises dans la cité phocéenne : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré . Après sept matches de Championnat et deux rencontres de Ligue des champions, force est de constater jusqu’à présent que l’OM a réussi son mercato, et chacun a son idée concernant le bon coup de l’été.

De son côté, Rémi Dumont , journaliste à RMC, n’hésite pas à souligner l’excellent début de saison d’ Emerson Palmieri , un joueur qui n’était pas destiné à jouer les premiers rôles à Marseille. « J’avais vraiment des doutes sur lui. J'avais peur de la "fausse bonne idée" et c'est une vraie bonne idée de la part de Pablo Longoria et de Medhi Benatia par rapport justement à son apport sur le terrain. Il ne fait pas de bruit mais c'est les autres qui en parlent le mieux, et comme on parle de lui, je trouve que c'est un vrai signe comme quoi il a réussi son intégration », explique le journaliste dans le podcast After Marseille.

« Je trouve qu’il n’y a rien à dire sur lui »

Arrivé en provenance de West Ham pour 1 million d’euros, Emerson a tout de la bonne pioche sportive et financière, lui qui totalise six apparitions depuis sa signature lors de l’ultime jour du mercato estival. « Pour être très honnête, il ne m'avait pas marqué plus que ça en regardant ses matchs à West Ham. Et puis généralement, la durée de vie des latéraux gauches à Marseille est très courte, poursuit Rémi Dumont concernant le joueur de 31 ans. J’avais peur que ce soit juste une fausse bonne idée dans le sens où il commence à avoir un certain âge. Vu par les clubs par lesquels il est passé, je me disais qu’il venait peut-être, pas en préretraite, mais tu peux penser qu'avec l'OM, vu ce qu'il a vécu avant, qu’il vient plus pour transmettre que pour apporter réellement. En fait c'est le titulaire indiscutable. Je trouve qu’il n’y a rien à dire sur lui. Que ce soit son énorme match contre le Real ou face à l'Ajax et même face à Paris, même quand on voit comment il a joué face à Strasbourg et même face à Metz, on a l'impression qu'il fait toujours le même type de match peu importe l'adversaire. Il est costaud, serein et en plus il tire les coups de pied arrêtés. Donc je trouve ça très important aussi pour un latéral. »

