OL : C’est confirmé pour ce transfert XXL, son agent vend la mèche !

Alexis Brunet

L’été dernier, Malick Fofana était tout proche de quitter l’OL. Finalement, l’international belge est resté en France, mais il ne devrait pas y faire de vieux os. En effet, son agent serait déjà à la recherche de son futur club et il aurait un petit faible pour Liverpool, qui était déjà sur le dossier lors du mercato estival.

Depuis le début de la saison, l’OL se débrouille plutôt bien en Ligue 1. L’équipe de Paulo Fonseca a un bilan de deux défaites et cinq victoires, ce qui est fort quand l’on sait les problèmes rencontrés par Lyon cet été. Grâce à un mercato malin, les Gones arrivent à se montrer efficaces, malgré le départ de nombreux joueurs importants.

Fofana nouveau leader de l’attaque lyonnaise En attaque par exemple, l’OL a laissé partir Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Le premier a succombé à l’appel de l’Arabie saoudite en rejoignant NEOM alors que le second a lui décidé de découvrir la Liga à Villarreal. Des départs qui font que Malick Fofana est maintenant l’atout offensif numéro un de Lyon. Toutefois, il ne faudra pas trop construire autour de l’international belge, car son départ est déjà prévu.