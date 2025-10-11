«Pas le choix» : Le transfert de dernière minute décidé par l’OL !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers mois, l'OL a eu de nombreux problèmes financiers et a failli être rétrogradé en Ligue 2. Le club a été obligé d'adapter sa situation et de réduire la masse salariale de son effectif. Ainsi de nombreux joueurs ont quitté le club et en fin de mercato, il fallait encore boucler un gros transfert pour renflouer les caisses. Michele Kang a insisté sur ce point, l'OL devant à nouveau paraître devant la DNCG en décembre.

La situation s'est bien arrangée à l'OL, qui réussit son début de saison. Le club conserve toujours Malick Fofana, lui qui faisait des deux plus grosses valeurs de l'effectif avec Georges Mikautadze. C'est justement ce dernier qui a failli par quitter Lyon pour aider son club à survivre financièrement.

L'OL coincé et obligé de vendre Dans une discussion entre Michele Kang et plusieurs dirigeants lyonnais datant du mois d'août révélée dans une vidéo sur la chaîne YouTube vendredi, on aperçoit la nouvelle présidente de l'OL en train d'expliquer qu'il faut encore boucler un transfert. « Au-delà de toutes les promesses que nous avons faites. Il nous reste encore un rendez-vous le 1er décembre devant la DNCG. Donc, on doit aller au bout, tout dépend d'un seul autre transfert, nous n'avons pas le choix. C'est ce qui va se passer. Mais juste un, un seul » dit-elle.