Grosse recrue à 10M€ : L’OL s’enflamme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté en provenance de Liverpool pour 10M€ l'été dernier, le jeune milieu de terrain anglais Tyler Morton est déjà en train de montrer toute l'étendue de son talent avec le club rhodanien. Et Paulo Fonseca, le coach de l'OL, s'enflamme d'ailleurs pour sa nouvelle recrue du mercato.

L'OL a connu pas mal de bouleversements lors du dernier mercato estival, autant dans le sens des départs que celui des arrivées. Pour garnir son entrejeu, Paulo Fonseca a notamment décider de miser sur Tyler Morton (22 ans), recruté du côté de Liverpool pour 10M€. Et le jeune milieu de terrain anglais donné déjà entière satisfaction à l'entraîneur de l'OL...

« On a construit une bonne équipe » « On a construit, avec les dirigeants, une bonne équipe parce qu'ils ont amené des joueurs adaptés à notre projet. C'était une année zéro, avec de fortes restrictions financières, mais nous avons réussi à recruter des jeunes de qualité pour former une équipe ambitieuse. Je pense qu'on peut rivaliser avec des équipes comme Monaco, Marseille, Strasbourg, Lens... », a expliqué Paulo Fonseca vendredi dans une intervention au Portugal Football Summit, avant d'évoquer l'apport de Tyler Morton à l'OL.