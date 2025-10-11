Mercato : Le PSG perd un crack, c’est la folie à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si dernièrement, Luis Enrique a fait appel à plusieurs jeunes du centre de formation, le PSG a perdu un élément prometteur cet été. Co-meilleur buteur de la Youth League la saison passée, Mahamadou Sangaré s’est engagé en faveur de Manchester City. L’attaquant de 18 ans s’éclate au sein des catégories inférieures des Citizens.

Ce n’est pas un secret, le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation de France. Doté d’un vivier exceptionnel en Ile de France, le club parisien sait piocher dans les différents clubs de la capitale et de sa banlieue afin de bénéficier de vrais talents dans ses catégories de jeunes.

Le PSG a perdu un grand talent En 2023, le PSG décidait de signer un certain Mahamadou Sangaré, qui évoluait alors avec les U17 de Montrouge. Deux ans plus tard, le natif de Bamako décidait de ne pas signer professionnel avec le club parisien, et s’engageait l’été dernier avec Manchester City. Parti plein d’ambitions en Premier League, l’attaquant né en 2007 réalise de très bons débuts avec les « Citizens ».