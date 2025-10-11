Thauvin à l’étranger : Le RC Lens calme tout le monde !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur du troisième but face à l'Azerbaïdjan de belle manière, Florian Thauvin s'est offert un magnifique retour en Equipe de France. Le joueur de 32 ans l'espérait et il pourrait ainsi basculer la hiérarchie mise en place par Didier Deschamps à l'avenir. De là à le voir au Mondial ? Jean-Louis Leca ne veut pas se précipiter.

Face à l'Azerbaïdjan, Florian Thauvin a inscrit son deuxième but en sélection, 6 ans après son dernier match disputé face à Andorre. L'ancien joueur de l'OM s'est relancé en ce début de saison en brillant du côté du RC Lens et pensait pouvoir à juste titre faire son retour chez les Bleus. Et pourquoi pas y faire un séjour prolongé jusqu'à la prochaine Coupe du monde...

Thauvin bouleverse la hiérarchie ? Décisif au bout de quelques secondes après son entrée en jeu, Florian Thauvin a réalisé une excellente opération si jamais il veut continuer à porter les couleurs de l'Equipe de France. Sa performance pourrait lui permettre de voir plus loin. « Le voyez-vous au Mondial ? C’est un peu trop tôt pour en parler, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. C’est dans dix mois. Flo travaille, ne se prend pas la tête, ce n’est que du plaisir pour lui, et nous, on est heureux. On espère qu’il réalisera une grande saison » tempère Jean-Louis Leca, directeur sportif du RC Lens, pour Le Parisien.