Lamine Yamal sème la panique au PSG !

Longtemps incertain, Lamine Yamal a finalement été aligné au coup d’envoi du choc contre le PSG. Et alors que Nuno Mendes a parfaitement maîtrisé la star du FC Barcelone, Lucas Hernandez révèle que Luis Enrique avait une crainte bien précise dans ce duel avec Lamine Yamal.

Très amoindri par les blessures, le PSG a tout de même réussi l'exploit d'aller s'imposer sur la pelouse du FC Barcelone. Et pourtant, le phénomène Lamine Yamal était bien titulaire. Mais ce dernier a été dans une premier temps parfaitement muselé par Nuno Mendes puis par Lucas Hernandez avec une consigne claire comme le révèle l'ancien joueur du Bayern Munich : ne surtout pas se faire exclure.

Luis Enrique voulait éviter de se retrouver à 10 « C'était un moment un peu compliqué dans le match. Avec Nuno qui faisait un match extraordinaire, mais qui avait un carton jaune. Du coup, c'était un moment compliqué pour lui. Et le coach, il a bien géré ça. Il savait que Nuno pouvait continuer le match. Mais c'est vrai qu'en jouant en un contre un avec Yamal, à tout moment, il pouvait prendre son deuxième jaune », confie-t-il dans une interview accordée au Média Carré avant de poursuivre.