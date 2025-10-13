Officiel : Le PSG le lâche, il annonce la fin !

Présent au Paris Saint-Germain entre 2020 et 2024, Alexandre Letellier a officialisé ce lundi la fin de sa carrière professionnelle. Dans une publication sur Instagram, le portier de 34 ans annonce tourner la page, faute d'opportunités, et exprime sa gratitude envers tous ceux qui ont marqué son parcours de footballeur.
En juin 2024, Alexandre Letellier annonçait son départ du PSG. Arrivé quatre années plus tôt en provenance d’Orléans, le portier français occupait la dernière ou avant-dernière place dans la hiérarchie, disputant deux matches en Ligue 1 au total, lui permettre d’être sacré officiellement champion de France. Désireux de se lancer dans un nouveau projet, le gardien de 34 ans a annoncé sa retraite, faute de propositions.
« Il est temps de prendre la décision de refermer la page de ma carrière de joueur professionnel »
« Clap de fin… Après une année entière passée à travailler seul, à la recherche d’un nouveau projet, et après une longue réflexion, il est temps de prendre la décision de refermer la page de ma carrière de joueur professionnel. J’ai eu la chance de vivre de ma passion pendant 15 ans, de gagner des titres et de côtoyer des joueurs extraordinaires. Une décision difficile tant le football m’a apporté : émotions, amitiés, leçons de vie et souvenirs qui resteront gravés à jamais », a écrit Letellier sur Instagram.
« Ce n’est pas un adieu au football… simplement la fin d’un grand chapitre »
« À ma femme, merci pour l’amour que tu me portes, pour m’avoir accompagné dans cette aventure, pour ta patience et pour m’avoir soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. À ma famille et à mes amis de toujours, merci d’avoir été là et de m’avoir suivi partout, malgré la distance parfois importante, et d’être restés les mêmes. À tous les présidents, dirigeants, coachs, entraîneurs des gardiens, membres du staff, médecins, kinés, intendants, salariés et bien évidemment joueurs : merci pour votre confiance, vos exigences, vos conseils et votre présence, qui auront contribué à toutes ces belles années et à l’homme que je suis devenu. À tous les clubs, merci de m’avoir permis de porter vos maillots et de défendre vos couleurs. La vie m’aura offert le privilège de commencer au centre de formation et de finir, avec fierté, ma carrière dans mon club de toujours : le Paris Saint-Germain. Aux supporters des différents clubs, merci pour votre soutien et pour l’énergie que vous avez su me transmettre. Merci à toi, Jimmy, de m’avoir accompagné depuis un an, à travailler dur et dans la bonne humeur, dans l’espoir de retrouver un projet. Ce n’est pas un adieu au football… simplement la fin d’un grand chapitre. Cette passion fera toujours partie de moi, d’une manière ou d’une autre. Du fond du cœur : merci à tous », a ajouté l’ancien gardien du PSG.