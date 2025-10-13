Officiel : Le PSG le lâche, il annonce la fin !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au Paris Saint-Germain entre 2020 et 2024, Alexandre Letellier a officialisé ce lundi la fin de sa carrière professionnelle. Dans une publication sur Instagram, le portier de 34 ans annonce tourner la page, faute d'opportunités, et exprime sa gratitude envers tous ceux qui ont marqué son parcours de footballeur.

En juin 2024, Alexandre Letellier annonçait son départ du PSG. Arrivé quatre années plus tôt en provenance d’Orléans, le portier français occupait la dernière ou avant-dernière place dans la hiérarchie, disputant deux matches en Ligue 1 au total, lui permettre d’être sacré officiellement champion de France. Désireux de se lancer dans un nouveau projet, le gardien de 34 ans a annoncé sa retraite, faute de propositions.

« Il est temps de prendre la décision de refermer la page de ma carrière de joueur professionnel » « Clap de fin… Après une année entière passée à travailler seul, à la recherche d’un nouveau projet, et après une longue réflexion, il est temps de prendre la décision de refermer la page de ma carrière de joueur professionnel. J’ai eu la chance de vivre de ma passion pendant 15 ans, de gagner des titres et de côtoyer des joueurs extraordinaires. Une décision difficile tant le football m’a apporté : émotions, amitiés, leçons de vie et souvenirs qui resteront gravés à jamais », a écrit Letellier sur Instagram.