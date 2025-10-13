Transfert de Lamine Yamal : Le PSG a décidé !

Ces dernières heures, une folle rumeur a circulé concernant l'intérêt du PSG pour Lamine Yamal. A Doha, la dirigeants du club parisien aurait fait du crack du FC Barcelone leur grande priorité pour l'avenir. Mais face à cette information, les démentis s'enchaînent.
C'est une rumeur assez folle qui a été lancée ces dernières heures. Alors que la presse espagnole a révélé par le passé que le PSG avait tenté de s'offrir Lamine Yamal, en déboursant notamment plus de 200M€, Romain Molina assure que le Qatar continue de rêver du crack espagnol.
Doha rêve de Yamal au PSG ?
« Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », a confié le journaliste sur sa chaîne YouTube.
C'est déjà démenti !
Etonné de cette information, le journaliste d'Ici Paris Bruno Salomon a rapidement démenti l'intérêt du PSG pour Lamine Yamal. « Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment mais ca s'agite côté rumeurs mercato autour du PSG mais clairement le club n'est pas sur des dossiers comme Lamine Yamal », écrit-il sur son compte X. Il faut dire que le PSG semble avoir tourné la page avec les transferts sensationnels.