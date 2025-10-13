Transfert de Lamine Yamal : Le PSG a décidé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, une folle rumeur a circulé concernant l'intérêt du PSG pour Lamine Yamal. A Doha, la dirigeants du club parisien aurait fait du crack du FC Barcelone leur grande priorité pour l'avenir. Mais face à cette information, les démentis s'enchaînent.

C'est une rumeur assez folle qui a été lancée ces dernières heures. Alors que la presse espagnole a révélé par le passé que le PSG avait tenté de s'offrir Lamine Yamal, en déboursant notamment plus de 200M€, Romain Molina assure que le Qatar continue de rêver du crack espagnol.

Doha rêve de Yamal au PSG ? « Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », a confié le journaliste sur sa chaîne YouTube.