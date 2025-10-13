Habib Beye : La discussion qui a tout changé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Habib Beye, entraîneur du Stade Rennais, a su convaincre Jérémy Jacquet de prolonger son aventure avec la formation bretonne jusqu'en 2029. Prêté à Clermont en 2024, le jeune défenseur de 20 ans qui enchaîne les matches en Ligue 1 avait été rappelé par son club formateur pour renforcer la charnière centrale.

Il y a quelques mois, le Stade Rennais annonçait la prolongation de Jérémy Jacquet, désormais engagé jusqu’en juin 2029. Alors que le défenseur fut prêté à Clermont en janvier, la formation dirigée par Habib Beye l'avait rappelé lors du mercato hivernal 2025, de quoi lui permettre de s’installer en charnière centrale. Cette saison, Habib Beye a toujours compté sur Jérémy Jacquet.

« Des discussions avec le coach m'ont plu » Le joueur de 20 ans semble donc avoir fait le bon choix en restant à Rennes, une décision prise après des discussions avec ses coéquipiers mais également son entraîneur. « Je trouve que j'en avais besoin et que le projet du club me convenait, explique Jacquet, interrogé par L’Équipe. Pour moi, ma formation n'est pas encore terminée. Des discussions avec le coach (Habib Beye) m'ont plu, comme celles avec mes coéquipiers. »