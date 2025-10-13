Lionel Messi : Coup de tonnerre pour le mercato du PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il fête ses 17 ans ce mardi 14 octobre, Gilberto Mora attise déjà les convoitises des plus grands clubs européens et notamment du PSG, du FC Barcelone ou bien de Manchester City. Un dossier dans lequel tenterait de s’immiscer l’Inter Miami, qui pourrait compter sur l’attractivité de Lionel Messi pour attirer l’international mexicain.

Nouvelle pépite du football mexicain, Gilberto Mora a déjà l’Europe à ses pieds. Le milieu offensif de Tijuana est annoncé dans le viseur de la majorité des grands clubs européens, notamment dans celui du PSG, qui suivrait de près son évolution, tout comme Manchester City, Arsenal, le FC Barcelone ou le Real Madrid.

L’Inter Miami tente sa chance pour Gilberto Mora Il faudra quoi qu’il arrive attendre que Gilberto Mora atteigne la majorité en octobre 2026 pour le voir débarquer en Europe, mais l’international mexicain (3 sélections) pourrait faire une halte aux États-Unis avant d’arriver sur le Vieux-Continent. En effet, d’après les informations de SPORTS, l’Inter Miami se serait également positionné dans ce dossier.