Le PSG rêve d'un phénomène... fan du Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dénicher les plus grands espoirs du football mondial, le PSG ferait partie des clubs intéressés par le phénomène mexicain Gilberto Mora. Mais selon l'un de ses formateurs, le crack de Tijuana rêve du Real Madrid.

Alors que le nouveau projet du PSG porte déjà ses fruits, Luis Campos devrait poursuivre sur cette lancée. Dans cette optique, le directeur sportif parisien suite de très près l'évolution du phénomène mexicain Gilberto Mora, 16 ans, qui brille à la Coupe du monde U20.

Gilberto Mora fan du Real Madrid ? Cependant, le PSG ne sera pas seul dans ce dossier avec notamment la présence du Real Madrid dans ce dossier. Et cela pourrait bien faire la différence. En effet, auprès d'ESPN, Ignacio Ruvalcaba, l'un des formateurs de Gilberto Mora à Tijuana, assure qu'il n'a qu'un « rêve : le Real Madrid. Il adore les regarder jouer et se voit bien y jouer. »