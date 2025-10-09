Le PSG rêve d'un phénomène... fan du Real Madrid !

Bien décidé à dénicher les plus grands espoirs du football mondial, le PSG ferait partie des clubs intéressés par le phénomène mexicain Gilberto Mora. Mais selon l'un de ses formateurs, le crack de Tijuana rêve du Real Madrid.
Alors que le nouveau projet du PSG porte déjà ses fruits, Luis Campos devrait poursuivre sur cette lancée. Dans cette optique, le directeur sportif parisien suite de très près l'évolution du phénomène mexicain Gilberto Mora, 16 ans, qui brille à la Coupe du monde U20.
Gilberto Mora fan du Real Madrid ?
Cependant, le PSG ne sera pas seul dans ce dossier avec notamment la présence du Real Madrid dans ce dossier. Et cela pourrait bien faire la différence. En effet, auprès d'ESPN, Ignacio Ruvalcaba, l'un des formateurs de Gilberto Mora à Tijuana, assure qu'il n'a qu'un « rêve : le Real Madrid. Il adore les regarder jouer et se voit bien y jouer. »
Un nouveau cas Mastantuono ?
Et ce n'est pas tout puisque Ignacio Ruvalcaba donne une autre anecdote qui en dit long sur le fait que Gilberto Mora soit fan du Real Madrid : « On plaisante toujours avec lui parce qu'il est supporter du Real Madrid. Il regarde toujours leurs matchs et on parie sur des petits détails. » Par conséquent, le PSG pourrait vivre un nouveau cas Mastantuono, qui avait préféré signer au Real Madrid.