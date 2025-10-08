Barcola : Riolo dénonce une anomalie au PSG !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur le cas Bradley Barcola. D'après le journaliste français, le numéro 29 du PSG est l'un des rares joueurs de son équipe à ne pas avoir progressé sous la houlette de Luis Enrique depuis le début de l'année 2025.

Depuis le début de l'année 2025, le PSG de Luis Enrique a passé un cap. En effet, le club de la capitale a eu un énorme déclic, qui lui permis de réaliser un quadruplé historique. Le PSG ayant remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. D'après Daniel Riolo, tous les joueurs de Luis Enrique ont progressé ces derniers mois, hormis Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery.

«Il y a deux joueurs que Luis Enrique n'a pas réussi à totalement transcender» « On a beaucoup souligné à quel point la santé mentale et la confiance transmise par le staff aux joueurs leur avait fait faire des choses absolument incroyables depuis janvier 2025. Les joueurs ont atteint des niveaux absolument dingues qu'on ne voyait pas nécessairement pour certains d'entre eux, mais il y a deux joueurs que Luis Enrique n'a pas réussi à totalement transcender, c'est Zaïre-Emery et Barcola », a regretté Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.