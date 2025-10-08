Neymar viré par le PSG : L’incroyable retour envisagé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti du Paris SG à l’été 2023, Neymar aurait pu faire son retour en Europe durant l’intersaison. Selon la presse italienne, le Napoli songeait à recruter l’attaquant de 33 ans, qui a rejoint Santos à la fin de son aventure en Arabie saoudite, avant d’opter pour Kevin De Bruyne, arrivé en provenance de Manchester City.

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique dès son arrivée, Neymar a quitté le PSG et l’Europe à l’été 2023, rejoignant la formation saoudienne d’Al-Hilal pour 90 millions d’euros. Un passage qui a viré au fiasco sportif et économique puisque la star brésilienne n’a disputé que 7 matches jusqu’à son départ en janvier 2025. Désormais à Santos, Neymar n’est toujours pas épargné par les soucis physiques, ce qui n’a pas empêché le Napoli d’imaginer une sacrée opération.

Naples voulait rapatrier Neymar en Europe Selon les révélations de la Gazzetta dello Sport, Naples a en effet imaginé recruter Neymar dès janvier 2025, à la fin de son aventure en Arabie saoudite. Une idée restée dans l’esprit des dirigeants pendant plusieurs mois qui n’est finalement pas allée plus loin pour des « problèmes d’équilibres ». Le Napoli a ensuite opté pour Kevin De Bruyne, arrivé au début de l’été en provenance de Manchester City.