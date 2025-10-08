Neymar signe au PSG, c’est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2017, le PSG réalise une énorme coup en bouclant le transfert de Neymar en provenance du FC Barcelone pour 222M€, soit le montant de sa clause libératoire. Une somme qui reste à ce jour la plus importante jamais versée pour un transfert. Présent au PSG à ce moment-là, Julian Draxler reconnaît qu’il a immédiatement était impressionné par la star brésilienne.

Huit ans après, il s'agit toujours du plus gros transfert de l'histoire du football. Les 222M€ lâchés par le PSG pour recruter Neymar en provenance du FC Barcelone n'ont effectivement jamais été battus. Et Julian Draxler, qui était au PSG en 2017 lorsque la star brésilienne signe à Paris, reconnaît avoir été très impressionné.

Draxler revient sur le transfert de Neymar « Je choisis toujours Messi, parce que pour moi, c’est le meilleur joueur de tous les temps. Mais je dois aussi dire que lorsque Neymar a rejoint le PSG en 2017, c’était quelque chose d’unique. C’était fou », confie le champion du monde 2014 dans une interview accordée à QSL Chats avant de revenir sur son transfert au PSG en janvier 2017.