Neymar signe au PSG, c’est le choc !

Huit ans après, il s'agit toujours du plus gros transfert de l'histoire du football. Les 222M€ lâchés par le PSG pour recruter Neymar en provenance du FC Barcelone n'ont effectivement jamais été battus. Et Julian Draxler, qui était au PSG en 2017 lorsque la star brésilienne signe à Paris, reconnaît avoir été très impressionné.
Draxler revient sur le transfert de Neymar
« Je choisis toujours Messi, parce que pour moi, c’est le meilleur joueur de tous les temps. Mais je dois aussi dire que lorsque Neymar a rejoint le PSG en 2017, c’était quelque chose d’unique. C’était fou », confie le champion du monde 2014 dans une interview accordée à QSL Chats avant de revenir sur son transfert au PSG en janvier 2017.
«C’était fou»
« C’était un grand pas pour moi de quitter Wolfsburg, un petit club dans une petite ville, pour une ville comme Paris et un club aussi prestigieux. Je dirais que j’ai vécu les années les plus excitantes de ma carrière au PSG, sans aucun doute. Quand vous jouez pour de grands clubs comme le PSG ou même Benfica, vous êtes là pour gagner des titres. Ces clubs s’attendent toujours à gagner et à être les meilleurs dans leur pays. Donc, vous n’avez pas vraiment le choix : vous devez jouer pour gagner », ajoute Julian Draxler.